Жители Омска смогут узнать об алиментах по телефону

Всероссийский день правовой помощи детям в Омске проведут за разъяснением прав на получение алиментов и ответственности за уклонение от их уплаты. Судебные приставы открывают приём и запускают «горячую линию» по вопросам расчёта, взыскания и наказания в части уплаты алиментов несовершеннолетним детям.
Мероприятие состоится в четверг, 20 ноября. Работать приставы будут с 9 утра до 16 часов дня.
Адреса приёма и телефоны размещены в официальном телеграм-канале УФССП по Омской области.
Ранее приставы публиковали статистику: только в прошлом году с должников по алиментам взыскали 1 миллиард 51 миллион рублей. это в 1,4 раза больше, чем в 2023 году. За неуплату алиментов было возбуждено 700 уголовных дел. Не платят алименты своим детям тысячи омичей.