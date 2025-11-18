Жители Омска смогут узнать об алиментах по телефону

Ранее приставы публиковали статистику: только в прошлом году с должников по алиментам взыскали 1 миллиард 51 миллион рублей. это в 1,4 раза больше, чем в 2023 году. За неуплату алиментов было возбуждено 700 уголовных дел. Не платят алименты своим детям тысячи омичей.