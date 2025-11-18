Ричмонд
Жители Омска смогут узнать об алиментах по телефону

Во всех округах города в четверг, 20 ноября, пройдёт приёмы и откроются «горячие линии».

Источник: Marília Castelli

Всероссийский день правовой помощи детям в Омске проведут за разъяснением прав на получение алиментов и ответственности за уклонение от их уплаты. Судебные приставы открывают приём и запускают «горячую линию» по вопросам расчёта, взыскания и наказания в части уплаты алиментов несовершеннолетним детям.

Мероприятие состоится в четверг, 20 ноября. Работать приставы будут с 9 утра до 16 часов дня.

Адреса приёма и телефоны размещены в официальном телеграм-канале УФССП по Омской области.

Ранее приставы публиковали статистику: только в прошлом году с должников по алиментам взыскали 1 миллиард 51 миллион рублей. это в 1,4 раза больше, чем в 2023 году. За неуплату алиментов было возбуждено 700 уголовных дел. Не платят алименты своим детям тысячи омичей.