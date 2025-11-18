Хирурги Владивостока восстановили работу кишечника бойцу после тяжелого ранения

В Приморском крае врачи успешно провели сложную операцию по восстановлению работы кишечника у жителя региона, который несколько месяцев назад получил тяжелое осколочное ранение в живот. После первоначального лечения у мужчины была сформирована колостома — специальное отверстие в брюшной стенке для вывода содержимого кишечника. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».