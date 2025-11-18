Ричмонд
Хирурги Владивостока восстановили работу кишечника бойцу после тяжелого ранения

После первоначального лечения у мужчины была сформирована колостома.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае врачи успешно провели сложную операцию по восстановлению работы кишечника у жителя региона, который несколько месяцев назад получил тяжелое осколочное ранение в живот. После первоначального лечения у мужчины была сформирована колостома — специальное отверстие в брюшной стенке для вывода содержимого кишечника. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Для завершающего этапа лечения пациент был направлен в Краевую клиническую больницу № 2 во Владивостоке. Перед операцией врачи провели тщательное обследование, включая компьютерную томографию и колоноскопию, чтобы точно оценить состояние брюшной полости.

Как объяснил лечащий врач Вугар Мамедов, ситуация была сложной из-за образовавшихся после предыдущих операций плотных спаек. Хирургам потребовалось почти четыре часа, чтобы аккуратно разделить эти спайки и восстановить непрерывную работу кишечника.

Операция прошла успешно. Уже через неделю после вмешательства пациент чувствует себя хорошо, и его кишечник снова работает естественным образом. Сейчас мужчина продолжает восстановление под наблюдением врачей и вскоре сможет вернуться к нормальной жизни.