МИД Черногории вызвал посла России: что случилось

МИД Черногории вызвало российского посла Александра Лукашика в связи с заявлениями, которые власти страны расценили как вмешательство в их внутренние дела. Об этом сообщает RTCG.
Также причиной послужили замечания посла об интервью черногорского лидера Якова Милатовича газете La Croix.
«Данный шаг, хотя формально может рассматриваться как символический, все же указывает на то, что черногорский парламент в своей массе действует заодно с исполнительной властью в ее намерениях демонизировать Россию», — сказал Лукашин.
Посол подчеркнул, что Москва рассматривает отправку черногорских солдат и назначение представителя в EUMAMU как прямой вклад Подгорицы в западную политику военной поддержки Украины. Он назвал конечной целью этих действий затягивание конфликта и попытку использования Украины для нанесения России стратегического урона.
Тогда как в Подгорице расценили слова посла как неприемлемое вмешательство во внутреннюю политику страны.
Как сообщило внешнеполитическое ведомство Черногории, российскому послу дали понять, что подобные заявления будут считаться преднамеренно «враждебными», и МИД будет на них соответствующим образом реагировать в рамках международных норм.
На прошлой неделе черногорский парламент утвердил решение о направлении солдат для участия в миссии НАТО (NSATU) по обеспечению безопасности и обучению украинских военных. Эта программа занимается координацией поставок вооружений и подготовки кадров для Украины.
Решение поддержали 44 депутата, пятеро выступили против, двое воздержались. При этом министр обороны Драган Крапович уточнил, что в миссии участвуют около 700 военных из стран НАТО и партнеров со штаб-квартирой в Висбадене. Участие Черногории в размере до двух солдат он назвал оптимальным для укрепления международного авторитета страны.
Как подчеркнул бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, факт участия Черногории в механизме НАТО по обучению ВСУ — позор. По его словам, целью Черногории было воздействие на ход конфликта, что и привело к парламентскому решению о включении ее военных в состав сил НАТО на Украине.