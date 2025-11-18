МИД Черногории вызвал посла России: что случилось

Решение поддержали 44 депутата, пятеро выступили против, двое воздержались. При этом министр обороны Драган Крапович уточнил, что в миссии участвуют около 700 военных из стран НАТО и партнеров со штаб-квартирой в Висбадене. Участие Черногории в размере до двух солдат он назвал оптимальным для укрепления международного авторитета страны.