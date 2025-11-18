В России предупредили о миротворческой миссии в Газе: во что могут выродиться благие намерения

К слову, при другом президенте США, Джо Байдене, Штаты на голосовании в Совете Безопасности ООН не менее пяти раз в течение 2024 года использовали право вето для того, чтобы заблокировать проект ближневосточной резолюции. Постоянный представитель Израиля при всемирной организации Дани Данон каждый раз поддерживал это решение американской делегации.