В России предупредили о миротворческой миссии в Газе: во что могут выродиться благие намерения

Предлагаемая миссия по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Газе может стать стороной конфликта. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.
«В резолюции миссия наделяется такими миропринудительными задачами, что может превратить её в сторону конфликта и вывести за рамки миротворческой», — заявил дипломат..
Кроме того, Небензя назвал принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе «очередным котом в мешке».
Вместе с тем, российский постпред объяснил, почему Россия не стала выносить свой проект резолюции по Газе на голосование СБ ООН. Василий Небензя уточнил, что Россия заметила поддержку американского документа арабо-мусульманскими странами, в то время как российский проект содержал поправки в американскую концепцию.
В целом, Небензя назвал день принятия американской резолюции «печальным днем». Помимо желания заинтересованных сторон, есть еще такое понятие, как цельность Совета Безопасности. И сегодня принятием этой резолюции эта цельность и прерогатива Совета были нарушены.
Ранее на заседании СБ ООН был принят проект резолюции США. Он предусматривает поддержку мирной программы главы Белого дома Дональда Трампа относительно сектора Газа. За документ высказались 13 из 15 стран — членов СБ ООН. Россия и Китай воздержались от голосования.
По окончании голосования ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он поблагодарил членов Совета Безопасности. В том числе и Россию с Китаем, которые, хотя и воздержались при голосовании, но не стали использовать возможность вето для блокировки резолюции Трампа.
Напомним, 15 ноября президент России Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Лидеры сделали акцент на секторе Газа — обсудили выполнение сделки по прекращению огня и обмену заложниками.
К слову, при другом президенте США, Джо Байдене, Штаты на голосовании в Совете Безопасности ООН не менее пяти раз в течение 2024 года использовали право вето для того, чтобы заблокировать проект ближневосточной резолюции. Постоянный представитель Израиля при всемирной организации Дани Данон каждый раз поддерживал это решение американской делегации.