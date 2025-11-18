Ричмонд
В Новосибирске накрыли массажный салон с интим-услугами

Интимные салоны выявили и в других городах Сибири.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские выявили в городах Сибири сеть массажных салонов, где клиентам оказывали интимные услуги. Всего было восемь таких точек — в Новосибирске, Новокузнецке, Барнауле, Кемерово, Томске и Сургуте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители задержали 27 человек. Среди них организатор, его ближайший сообщник, управляющие и администраторы. Возбуждено девять уголовных дел об организации занятия проституцией и вовлечении в нее.

— Двум участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — добавили в ведомстве.

Кроме того, были установлены личности 52 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые оказывали интимные услуги за деньги. На них составили административные материалы.