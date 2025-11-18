В Новосибирске накрыли массажный салон с интим-услугами

Полицейские выявили в городах Сибири сеть массажных салонов, где клиентам оказывали интимные услуги. Всего было восемь таких точек — в Новосибирске, Новокузнецке, Барнауле, Кемерово, Томске и Сургуте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.