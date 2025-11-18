Почему злость полезна: врач объяснила, как эмоции спасают здоровье

Злость — не враг, а важный сигнал, который помогает защитить себя и восстановить внутренний баланс. Главное научиться направлять ее в действие, а не внутрь себя. Врач-психиатр и психотерапевт, сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала KP.RU, как проявленные эмоции спасают здоровье.
— Важно учиться управлять эмоциями, которые зачастую в обществе маркируются как «негативные», неприемлемые, недопустимые для выражения на людях, научиться обращать их не во вред себе и другим, а на пользу, — подчеркнула эксперт.
По ее словам, подавленная злость может привести к болезням — от гормональных сбоев до хронической усталости. Когда человек постоянно «глотает» обиды, организм живет в режиме стресса: нарушается сон, растет тревожность, может страдать эндокринная система.
— Если мы запретили себе злиться на обидчика и ушли в постоянно подавляемые чувства обиды и вины, то страдает и щитовидная железа. Сначала развивается дисфункция тиреоидных гормонов, они «скачут», эндокринологам трудно подобрать лечение, — уточнила врач.
Зеленкова-Захарчук добавила, что конструктивная злость помогает решать конфликты на работе и дома. Если направить энергию эмоций в действия — это дает чувство контроля.