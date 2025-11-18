Почему злость полезна: врач объяснила, как эмоции спасают здоровье

Злость — не враг, а важный сигнал, который помогает защитить себя и восстановить внутренний баланс. Главное научиться направлять ее в действие, а не внутрь себя. Врач-психиатр и психотерапевт, сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала KP.RU, как проявленные эмоции спасают здоровье.