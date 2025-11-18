Посольство РФ: японские авиакомпании ждут возобновления рейсов в Россию

Японские авиакомпании ждут того дня, когда будут возобновлены прямые рейсы в Россию, заявили в посольстве РФ в Токио.
«Запрос на возобновление рейсов присутствует, в том числе и у местных авиакомпаний, которые, очевидно, оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства», — отметили в дипломатической миссии.
В посольстве подчеркнули, что главным японским авиаперевозчикам — Japan Airlines и All Nippon Airlines — приходится летать в Европу в обход воздушного пространства РФ. Такая ситуация провоцирует рост стоимости билетов, увеличивает продолжительность полётов и повышает износ авиационного парка.
Напомним, в мае глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что его ведомство ведёт активные переговоры с авиационными органами различных стран о возможном возобновлении авиасообщения с ними. Он уточнил, что многие государства готовы сделать такой шаг. Вместе с тем для возобновления полётов требуются гарантии полноценного обслуживания воздушных судов и отсутствия ограничений, связанных с санкциями.