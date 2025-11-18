Посольство РФ: японские авиакомпании ждут возобновления рейсов в Россию

Напомним, в мае глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что его ведомство ведёт активные переговоры с авиационными органами различных стран о возможном возобновлении авиасообщения с ними. Он уточнил, что многие государства готовы сделать такой шаг. Вместе с тем для возобновления полётов требуются гарантии полноценного обслуживания воздушных судов и отсутствия ограничений, связанных с санкциями.