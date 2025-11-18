Ричмонд
Трамп заявил, что Китай получил от США более 700 млрд долларов и потратил их на армию

Трамп: Китай создал свои ВС за счет доходов от торговли с США.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Китая созданы якобы за счет доходов от торговли с Соединенными Штатами. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп на конференции McDonald’s.

По мнению хозяина Белого дома, Китай получил от США 722 миллиарда долларов. Именно эти средства и были потрачены на создание армии, заверил американский лидер.

«Они создали свои вооруженные силы на те деньги, что мы давали им долгие годы», — заявил Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома также ответил на вопрос о новых санкциях против РФ. Он подтвердил, что готов наложить ограничения на любую страну, которая продолжит сотрудничать с Москвой. Дональд Трамп поддержал проект Конгресса. Однако пока непонятно, какие шаги предпримет Белый дом.

