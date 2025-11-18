Никитин: «Лада Калина» Путина стала талисманом дорожного строительства

7 мая 2024 года Владимир Путин прибыл на свою инаугурацию на черном бронированном лимузине «Аурус». Примечательно, что в этом году машина приобрела новый облик — более современный, модный и дерзкий. «Вечерняя Москва» узнала, как с годами менялось главное служебное авто страны и за рулем какой техники россияне видели главу государства.