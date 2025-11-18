Никитин: «Лада Калина» Путина стала талисманом дорожного строительства

Министр транспорта России Андрей Никитин рассказал о судьбе «Лады Калины», на которой российский лидер Владимир Путин в 2010 году совершил поездку по труднодоступным участкам Дальнего Востока, где местами даже отсутствовала связь.
Автомобиль, проехавший тогда по сложному маршруту от Хабаровска до Читы, был подарен президентом одному из рабочих.
— «Ладу Калину» президент подарил одному из рабочих. Она ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники. Эта машина президента стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства, — рассказал Никитин в беседе с «Комсомольской правдой».
Никитин подчеркнул, что развитие дорожной инфраструктуры остается приоритетным направлением политики. Он также отметил масштабные работы по обновлению транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, включая расширение БАМа, создание Восточного полигона, модернизацию портов и появление частных железных дорог.
