Бывший тренер «Авангарда» Рябыкин уволен из «Локомотива»

Рябыкин отметил, что в штабе отвечал за игру команды в большинстве — для него это был новый участок работы, и корректировки вносились по ходу сезона. При этом он назвал «ерундой» слухи о конфликте с хоккеистами «Локомотива»: «Ничего такого не было, не понимаю, зачем это распространяют». Реакцию главного тренера Боба Хартли на изменения он пока не знает.