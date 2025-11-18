Бывший тренер «Авангарда» Рябыкин уволен из «Локомотива»

Тренер Дмитрий Рябыкин сообщил, что больше не входит в тренерский штаб ярославского «Локомотива». По его словам, решение было принято в понедельник на встрече с президентом клуба Юрием Яковлевым: трудовые отношения прекращены, причин не озвучили. «Я не уточнял — зачем?»— прокомментировал специалист.
Рябыкин отметил, что в штабе отвечал за игру команды в большинстве — для него это был новый участок работы, и корректировки вносились по ходу сезона. При этом он назвал «ерундой» слухи о конфликте с хоккеистами «Локомотива»: «Ничего такого не было, не понимаю, зачем это распространяют». Реакцию главного тренера Боба Хартли на изменения он пока не знает.
Во вторник специалист уезжает в Москву и планирует продолжить карьеру в КХЛ. Напомним, Рябыкин — бывший главный тренер омского «Авангарда», контракт с ним в Омске также был расторгнут по ходу сезона.