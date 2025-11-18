Новогодние праздники в 2025 году станут самыми длинными за 12 лет: утвержден график

Все граждане, работающие пятидневку, будут рекордно долго отдыхать на зимних каникулах в 2025—2026 гг. Россияне уйдут на праздники 31 декабря. Об этом напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб, цитирует РИА Новости.
Парламентарий уточнила, что каникулы станут самыми длительными за последние 12 лет. Они продлятся до 11 января.
«С 31 декабря, со среды, уйдем на длительные 12-дневные новогодние каникулы», — утвердила Светлана Бессараб.
Во многих регионах страны уже выпал снег. Зимняя погода опустилась и на Москву. Выпало примерно 20 процентов месячной нормы осадков. Однако снежная зима продлится не так долго, как этого ожидали. Погода будет теплее климатической нормы. Сильных снегопадов в ближайшее время не ожидается.