Криминалист Игнатов: Диброву стоило заявить о шантаже в полицию

Полиция могла бы задержать шантажистов, жертвой которых стал Дибров, если бы он обратился с заявлением. Об этом рассказал криминалист Игнатов.

Источник: Аргументы и факты

Телеведущему Дмитрию Диброву, который, по его словам, стал жертвой шантажистов, нужно было обратиться в полицию. Таким мнением с aif.ru поделился криминалист Михаил Игнатов.

Напомним, что Дибров объяснил появление в публичном доступе скандального видео свои отказом платить шантажистам.

«Правильным решением для Диброва в ситуации с шантажом скандальным видео было бы обратиться в полицию и также действовать по схеме, которую укажут ему оперативные сотрудники. Если бы он обратился, то шантажисты были бы задержаны», — объяснил эксперт.

Игнатов отметил, что шантажисты могли потребовать у Диброва заплатить «и миллион, и пять миллионов», определив сумму из его собственности и гонораров.

По словам криминалиста, скандальное видео шантажисты получили случайно, снимая всех, кто приехал на вечеринку.