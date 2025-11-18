Психолог из Новосибирска Екатерина Сизикова объяснила признаки выгорания

Эксперт из Новосибирска пояснила Горсайту, что сегодня многие психологические термины применяются слишком широко.
Синдром эмоционального выгорания проходит три стадии. Первая, длящаяся не менее полугода, проявляется растущим недовольством рабочими условиями — придирками руководства, долгой дорогой до офиса, напряжённой атмосферой в коллективе.
На этом этапе человек может искать новую работу, рассылать резюме, при этом сохраняя прежний уровень выполнения обязанностей. Если ситуация не меняется, наступает стадия отрицания: сотрудник эмоционально отстранён, работает автоматически, избегает общения с коллегами.
По словам Сизиковой, это стресс для организма, но наиболее опасна третья стадия. Когда психика уже не может имитировать нормальное функционирование, появляются психосоматические реакции — частые болезни, острые реакции на критику. На втором этапе сотрудники просто теряют эффективность, на третьем — могут напрямую вредить работе.
Психолог советует начинать поиск новой работы уже на первой стадии выгорания, так как на более поздних этапах это становится сложнее: работодатели видят недостаток ресурсов и сомневаются в способности кандидата эффективно работать.