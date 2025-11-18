Ричмонд
Психолог из Новосибирска Екатерина Сизикова объяснила признаки выгорания

Психолог Екатерина Сизикова рассказала о признаках и способах борьбы с эмоциональным выгоранием, подчеркнув, что апатия не всегда означает развитие этого синдрома.

Источник: Аргументы и факты

Эксперт из Новосибирска пояснила Горсайту, что сегодня многие психологические термины применяются слишком широко.

Синдром эмоционального выгорания проходит три стадии. Первая, длящаяся не менее полугода, проявляется растущим недовольством рабочими условиями — придирками руководства, долгой дорогой до офиса, напряжённой атмосферой в коллективе.

На этом этапе человек может искать новую работу, рассылать резюме, при этом сохраняя прежний уровень выполнения обязанностей. Если ситуация не меняется, наступает стадия отрицания: сотрудник эмоционально отстранён, работает автоматически, избегает общения с коллегами.

По словам Сизиковой, это стресс для организма, но наиболее опасна третья стадия. Когда психика уже не может имитировать нормальное функционирование, появляются психосоматические реакции — частые болезни, острые реакции на критику. На втором этапе сотрудники просто теряют эффективность, на третьем — могут напрямую вредить работе.

Психолог советует начинать поиск новой работы уже на первой стадии выгорания, так как на более поздних этапах это становится сложнее: работодатели видят недостаток ресурсов и сомневаются в способности кандидата эффективно работать.