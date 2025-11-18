Психолог из Новосибирска Екатерина Сизикова объяснила признаки выгорания

По словам Сизиковой, это стресс для организма, но наиболее опасна третья стадия. Когда психика уже не может имитировать нормальное функционирование, появляются психосоматические реакции — частые болезни, острые реакции на критику. На втором этапе сотрудники просто теряют эффективность, на третьем — могут напрямую вредить работе.