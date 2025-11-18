После клинической смерти спасла мужчину скорая помощь во Владивостоке

58-летний житель Владивостока остался жив после клинической смерти благодаря слаженной работе медиков. Об этом рассказал Telegram-канал «Владивостокская скорая».
Вечером 5 октября, ближе к девяти часам, сын мужчины позвонил в скорую помощь: его отец внезапно почувствовал себя очень плохо и почти перестал дышать. Реанимационная бригада подстанции «Центральная» — врач-анестезиолог-реаниматолог Денис Таранов, медсестра-анестезист Наталья Говердовская и медицинский брат-анестезист Владислав Ищенко — приехала на вызов через девять минут после поступления сигнала. Медиков встретила супруга пациента: она рассказала, что всё произошло стремительно — мужчина рано лёг спать, спустя двадцать минут начались сильные проблемы с дыханием, и он перестал реагировать на окружающее.
Через несколько минут наступила клиническая смерть. Медики сразу же приступили к реанимации — проводили массаж сердца, искусственное дыхание и другие необходимые процедуры. Только через десять минут у мужчины появилась сердечная деятельность, а значит возник шанс на спасение.
Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и перевезли во Владивостокскую клиническую больницу № 1. Уже там спасением человека занялся коллектив отделения неврологии под руководством заведующей Дарьи Назаренко. Лечение продолжалось до конца октября — только тогда врачи смогли выписать мужчину домой.
Telegram-канал отметил командную работу сотрудников скорой и врачей отделения неврологии, которые помогли пациенту выбраться из тяжёлого состояния и вернуться к родным.