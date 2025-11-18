После клинической смерти спасла мужчину скорая помощь во Владивостоке

Вечером 5 октября, ближе к девяти часам, сын мужчины позвонил в скорую помощь: его отец внезапно почувствовал себя очень плохо и почти перестал дышать. Реанимационная бригада подстанции «Центральная» — врач-анестезиолог-реаниматолог Денис Таранов, медсестра-анестезист Наталья Говердовская и медицинский брат-анестезист Владислав Ищенко — приехала на вызов через девять минут после поступления сигнала. Медиков встретила супруга пациента: она рассказала, что всё произошло стремительно — мужчина рано лёг спать, спустя двадцать минут начались сильные проблемы с дыханием, и он перестал реагировать на окружающее.