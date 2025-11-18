Мэрии Новосибирска внесли представление за плохую уборку улиц в зимний период

Прокуратура проверила, как убираются улицы в Новосибирске после обильных снегопадов в ноябре. Было установлено, что по истечении нормативного срока на приведение дорог в надлежащее состояние на 57 участках остался снег и лед. При этом толщина снежного покрова превышала пять сантиметров.