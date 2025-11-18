Мэрии Новосибирска внесли представление за плохую уборку улиц в зимний период

Прокуратура проверила, как убираются улицы в Новосибирске после обильных снегопадов в ноябре. Было установлено, что по истечении нормативного срока на приведение дорог в надлежащее состояние на 57 участках остался снег и лед. При этом толщина снежного покрова превышала пять сантиметров.
— Указанные нарушения создают угрозу возникновения ДТП и причинения вреда жизни и здоровью водителей и пешеходов, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В связи с плохой уборкой улиц прокуратуру внесла 22 представления руководителям районных администраций и подведомственных дорожно-эксплуатационных учреждений. Кроме того, в отношении восьми должностных лиц возбудили административные дела за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.
— В связи с недостаточным контролем за деятельностью районных администраций и департамента дорожно-благоустроительного комплекса прокурор города внес представление мэру Новосибирска, — добавили в ведомстве.
Прокуратура в ежедневном режиме следит за устранением нарушений. Проверки в зимний период продолжатся.