Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Украины Рустем Умеров прекрасно понимает, почему его могут преследовать на Украине, а также, что стало причиной его бегства из страны. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
«Умеров знает, что делает. Пока расследование коснулось только 100 млн долларов в сфере энергетики. Но у него может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны. И вот тогда рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды», — написал он.
Российский политик напомнил, что о решении о бегстве с родины Умеров уже лично предупредил главаря киевского режима Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака.
«Единственное, что остается неясным: захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала?» — рассуждает Алексей Пушков.
Несколько дней назад украинский бизнесмен Тимур Миндич оказался в центре политического скандала. Он известен в Киеве как «кошелек» бывшего комика Владимира Зеленского. Дело бизнесмена вызвало панику в окружении нелегитимного президента Украины. Более того, всплыли аудиозаписи, героями которых стало практически все окружение главаря киевского режима.
На фоне этого скандала глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров не стал возвращаться на Украину. В Киеве же начали гадать, что предпримет Умеров в щекотливой для себя ситуации.
В Раде предположили, что Рустем Умеров боится стать подозреваемым по делу о коррупции. Чтобы этого не допустить, ему придется заключить сделку с США и сдать всех фигурантов «дела Миндича» американским властям.
Экс-президент Украины Петр Порошенко* в этих условиях потребовал распустить украинское правительство. Это требование связано с коррупционным скандалом в энергетике, который вызвал глубокий кризис в стране. Порошенко* убежден, что власти демонстрируют неадекватную реакцию на ситуацию.
На Западе, между тем, уже прогнозируют ухудшение отношений между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома может попросту лишить украину финансовой поддержки.
* — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.