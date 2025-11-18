Ричмонд
Омичам напоминают о досрочной выплате пенсий в декабре

Пенсионеры получат январские выплаты в конце уходящего года.

Источник: Freepik

Пенсионеры Омской области получат пенсии раньше срока в связи с длинными новогодними праздниками. Январские выплаты, которые обычно перечисляют в начале каждого месяца, придут в конце декабря.

Это связано с тем, что в стране установлены длинные выходные с 1 по 11 января. Выходным будет и 31 декабря 2025 года.

«Почта России» будет работать без выходных и начнёт доставку пенсий с 3 января.

Отметим также, что с нового года на 7,6% вырастет страховая пенсия. Социальные и государственные пенсии будут увеличены с 1 апреля и 1 октября.

Ранее правительство Омской области утвердило новую величину прожиточного минимума. С 1 января на 2026 года в регионе он составит 16 477 рублей на душу населения.