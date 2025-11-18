Еврокомиссия предложила три варианта помощи Украине: сколько Европа на это потратит

Как указано в документе, три предложенных сценария можно комбинировать или реализовывать поэтапно, поскольку они не исключают друг друга. Однако из-за сложности каждого варианта и необходимости срочных решений выплаты должны начаться ко второму кварталу 2026 года, поэтому утвердить выбранный план нужно уже на саммите ЕС в середине декабря.