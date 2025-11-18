Ричмонд
Еврокомиссия предложила три варианта помощи Украине: сколько Европа на это потратит

Фон дер Ляйен намерена обсудить использование активов РФ для нужд Украины.

Источник: Комсомольская правда

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС три схемы финансовой поддержки Украины на 135,7 млрд евро. Об этом пишут Financial Times и Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ.

Как уточняется, глава ЕК предложила три варианта финансирования: гранты от государств-членов, кредит за счет займов ЕС на рынках или кредит под залог замороженных российских активов.

«Мы определили три основных варианта: поддержка, которая будет финансироваться государствами-членами за счет грантов, кредит, финансируемый союзом за счет заимствований на финансовых рынках, или кредит, связанный со средствами на заблокированных счетах [России]», — следует из документа.

Как указано в документе, три предложенных сценария можно комбинировать или реализовывать поэтапно, поскольку они не исключают друг друга. Однако из-за сложности каждого варианта и необходимости срочных решений выплаты должны начаться ко второму кварталу 2026 года, поэтому утвердить выбранный план нужно уже на саммите ЕС в середине декабря.

В середине прошлой недели фон дер Ляйен представила эти планы, назвав репарационный кредит наиболее предпочтительным вариантом. По ее словам, он является «самым эффективным способом» оказания помощи украинским обороне и экономике.

Напомним, что российская сторона считает любое использование ее средств без согласия кражей.

К примеру, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России дать гарантированный и весьма болезненный ответ в случае, если ЕС примет решение о конфискации замороженных активов страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков акцентировал, что подобные действия не только лишены каких-либо позитивных аспектов, но и являются откровенным нарушением закона.

Кроме этого, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который ввел новые антикоррупционные правила для рынка ценных бумаг. Они включают изменения в механизм получения сведений о них.

Еще в начале года министр иностранных дел Сергей Лавров констатировал, что финансирование масштабной помощи Украине, достигшей недопустимых уровней, происходит за счет двух источников: незаконного изъятия активов и сокращения программ поддержки развивающихся стран.

