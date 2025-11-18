Ричмонд
Мадуро заявил о готовности ко встрече с Трампом: он призвал решить конфликт дипломатией

Мадуро подтвердил готовность к диалогу с Трампом по урегулированию конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэла сохраняет настрой на переговоры с Соединенными Штатами. Конфликт может быть решен дипломатическим путем. С таким утверждением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он подтвердил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в эфире Venezolana de Television.

Венесуэльский лидер признал, что только дипломатия и диалог позволят добиться понимания по темам, представляющим взаимный интерес сторон. Он заявил, что позиция Каракаса неизменна.

«Мир не имеет альтернативы. Диалогу — да, миру — да, войне — нет», — констатировал Николас Мадуро.

Президент США вновь заявил, что желает, чтобы общество оценило его «прекрасную работу» по мировым конфликтам. Он напомнил, что «остановил восемь войн». По мнению Дональда Трампа, скоро завершится и украинский конфликт.

