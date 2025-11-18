Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 ноября

У Близнецов день будет полон мелких событий. Это удачный день для общения, а также для решения вопросов с документами. Встречи с людьми, чьи советы помогут выбрать верный путь, тоже могут быть полезны. Близнецы почувствуют легкость, если не будут пытаться все контролировать.