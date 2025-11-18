Ричмонд
У нового зарубежного рейса возникли трудности с вылетом из Омска

Недавно стартовавший рейс из Омска на зарубежный курорт столкнулся с задержками.

По состоянию на 8:00 вторника, 18 ноября 2025 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о более чем получасовой задержке трех рейсов. В их числе анонсированный в начале текущего месяца международный рейс на курортное направление — Пхукет.

Согласно официальным данным, борт по единственному за текущие сутки международному направлению задержался на 52 минуты, стартовав в 6:12. Причины переноса не известны, в Омск борт под осуществление рейса прибыл вовремя.

Кроме того, на 32 минуты перенесен вылет борта до Санкт-Петербурга, который состоялся в 6:02, тогда как задержка рейса до Москвы компании «Аэрофлот» составила 37 минут, он отправился в столицу в 6:17.