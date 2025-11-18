Выяснилось, как вдовец Людмилы Гурченко сохранил наследие великой актрисы

По словам Сенина, в быту Гурченко была далека от яркого экранного образа: немногословная, замкнутая, привыкшая ценить поступки, а не слова. Особое место в её жизни занимали непростые отношения с дочерью Марией, родившейся в 1959 году. Этот напряжённый семейный конфликт, по признанию Сенина, оставался для актрисы тяжёлой внутренней темой. После смерти Гурченко ему удалось восстановить нормальный контакт с Марией, которая ушла из жизни в 2017 году.