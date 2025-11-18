Выяснилось, как вдовец Людмилы Гурченко сохранил наследие великой актрисы

К 90-летию со дня рождения Людмилы Гурченко стало известно, в каких условиях живёт её последний супруг и какую цену он заплатил за сохранение наследия актрисы.
Вдовец звезды Сергей Сенин до сих пор поддерживает память об артистке. После смерти Гурченко в 2011 году права на наследство заявила семья её дочери Марии. Спор коснулся в том числе квартиры в центре Москвы, где актриса провела последние годы.
Чтобы помещение не ушло под продажу и не было разделено, Сенин передал загородный дом родственникам Марии и внёс крупную доплату. Средства на неё он продолжает выплачивать до сих пор, а сам уже много лет живёт на съёмной квартире.
Квартира Гурченко стала основой для музейной мастерской, открытой в 2016 году. Помещение сохранено в первоначальном виде — так, как оно выглядело при жизни актрисы. Формат мастерской связан с тем, что Гурченко занималась не только кино, но и созданием сценических костюмов, которые нередко шила сама.
По словам Сенина, в быту Гурченко была далека от яркого экранного образа: немногословная, замкнутая, привыкшая ценить поступки, а не слова. Особое место в её жизни занимали непростые отношения с дочерью Марией, родившейся в 1959 году. Этот напряжённый семейный конфликт, по признанию Сенина, оставался для актрисы тяжёлой внутренней темой. После смерти Гурченко ему удалось восстановить нормальный контакт с Марией, которая ушла из жизни в 2017 году.
Работа музейной мастерской продолжается, а история вокруг наследия актрисы остаётся под вниманием публики.
Читайте также: Выяснилось, в каком российском городе продают квартиру с микрокухней.