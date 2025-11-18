Передача показаний счётчиков может обернуться потерей денег

С учетом этого, чтобы избежать переплат и не потерять деньги, лучше всего не самостоятельно отправлять показания, если вы не делали этого давно. Передача показаний в первый раз после долгого перерыва не только зафиксирует текущий объем потребления, но и сделает невозможным дальнейший перерасчет по старым показаниям.