Передача показаний счётчиков может обернуться потерей денег

Многие собственники жилья не считают эту процедуру обязательной, исходя из решения Верховного суда, где было установлено, что у владельцев нет обязанности ежемесячно передавать показания, сообщает ИА DEITA.RU.
Однако игнорирование этой обязанности может привести к неприятным и финансово невыгодным последствиям. Об этом важном обстоятельстве предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова.
Она объяснила, что если собственник по каким-то причинам не передает показатели прибора учета в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, тогда за него начинают начислять платежи по специальной схеме.
В первые три месяца расчет осуществляется по среднемесячному потреблению за предыдущие периоды — это своего рода «заглушка», которая помогает избежать сбоев в оплате. Но если по истечении этого времени показания так и не были переданы, ситуация кардинально меняется.
Тогда начисление производится по нормативу потребления, который обычно значительно выше реальных расходов. Это означает, что человек может значительно переплачивать за услуги, даже не подозревая об этом. Если спустя некоторое время собственник передаст свои показания, в них может оказаться, что он переплатил немалую сумму.
В случае попытки сделать перерасчет ему могут отказать — ведь он же передал показания. Закон об этом прямо говорит: правила предоставления коммунальных услуг требуют использовать показания, снятые за конкретный период, и в таких ситуациях перерасчета делать не предполагается. Это положение закреплено в Правилах предоставления коммунальных услуг.
В то же время, в регламенте есть важный нюанс, который может оказаться полезным. Согласно пункту 61, любой потребитель имеет право обратиться к коммунальной организации с заявлением о проверке исправности счетчика.
Если проверка покажет, что прибор работает исправно, тогда по итогам этой процедуры плату пересчитают, основываясь на актуальных показаниях. В такой ситуации перерасчет возможен даже спустя длительное время.
С учетом этого, чтобы избежать переплат и не потерять деньги, лучше всего не самостоятельно отправлять показания, если вы не делали этого давно. Передача показаний в первый раз после долгого перерыва не только зафиксирует текущий объем потребления, но и сделает невозможным дальнейший перерасчет по старым показаниям.
Иными словами, чем позже вы передадите показания, тем выше риск остаться с высокими платежами без возможности их перерасчета. Эксперт рекомендует в подобных ситуациях обратиться в коммунальную организацию для проверки счетчика и получения перерасчета.
Такой подход поможет снизить расходы, восстановить справедливость в расчетах и избежать необоснованных платежей, которые возникают из-за задержки или отсутствия передачи данных с приборов учета, заключила юрист.