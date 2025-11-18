Первых «Земских тренеров» выбрали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершена первая стадия отбора тренеров-преподавателей для участия в федеральной программе «Земский тренер». Эта инициатива направлена на привлечение спортивных специалистов в малые города и села с населением до 50 тысяч человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и соответствует целям государственной программы «Спорт России».
По результатам отбора были выбраны три тренера-преподавателя. Один из них, специализирующийся на вольной борьбе, планирует переехать в Амурск. Два других специалиста займутся развитием самбо и мини-футбола в поселке Ванино.
— В 2025 году Хабаровский край получил субсидию для заполнения трёх вакантных позиций в сфере физической культуры и спорта. На эту программу откликнулись мужчины в возрасте от 35 до 55 лет, которые готовы переехать, в том числе из Амурской области, Ижевска и Удмуртии, — говорит Светлана Лемешева из министерства спорта Хабаровского края. — У нас доступно более 200 вакансий, основная часть которых сосредоточена в образовательных учреждениях и физкультурно-спортивных клубах.
Органы местного самоуправления могут предложить дополнительные льготы при переезде, такие как служебное жилье или компенсация затрат на аренду. В рамках программы «Земский тренер» после переезда специалист должен отработать пять лет в организации, с которой заключил договор. Впоследствии он имеет возможность продлить этот договор.
Важно отметить, что Хабаровский край стал одним из первых регионов, где была запущена программа «Земский тренер». С 2025 года эта федеральная инициатива также будет реализована в других субъектах Дальневосточного и Центрального федеральных округов.
В этом году отбор уже завершен. В 2026 году объявление о начале приема заявлений от претендентов, а также перечень новых вакантных должностей будут размещены на сайте министерства спорта края до 1 апреля. С полным списком требований и необходимых документов можно ознакомиться на сайте.