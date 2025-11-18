Первых «Земских тренеров» выбрали в Хабаровском крае

— В 2025 году Хабаровский край получил субсидию для заполнения трёх вакантных позиций в сфере физической культуры и спорта. На эту программу откликнулись мужчины в возрасте от 35 до 55 лет, которые готовы переехать, в том числе из Амурской области, Ижевска и Удмуртии, — говорит Светлана Лемешева из министерства спорта Хабаровского края. — У нас доступно более 200 вакансий, основная часть которых сосредоточена в образовательных учреждениях и физкультурно-спортивных клубах.