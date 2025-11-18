Рогов предрек обвал фронта ВСУ в районе Гуляйполя

«Наши военные освободили девять населенных пунктов на участке в районе Гуляйполя. С каждым днем их количество увеличивается. По сути, если фронт ВСУ не обвалился, то уже близок к этому. Эта ситуация вызывает панику в политической среде режима Зеленского. От них уже звучала масса заявлений, что надо в срочном порядке что-то менять, выстраивать оборону и пытаться удержать фронт», — отметил Рогов.