Рогов предрек обвал фронта ВСУ в районе Гуляйполя

ВСУ пытаются сбежать с позиций в Гуляйполе, заявлял советник главы ДНР Кимаковский. Рогов рассказал, как складывается обстановка на этом участке фронта.

Источник: Аргументы и факты

Фронт ВСУ близок к обрушению в районе Гуляйполя Запорожской области, заявил aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши военные освободили девять населенных пунктов на участке в районе Гуляйполя. С каждым днем их количество увеличивается. По сути, если фронт ВСУ не обвалился, то уже близок к этому. Эта ситуация вызывает панику в политической среде режима Зеленского. От них уже звучала масса заявлений, что надо в срочном порядке что-то менять, выстраивать оборону и пытаться удержать фронт», — отметил Рогов.

Бойцы РФ, освобождая населенные пункты в районе Гуляйполя, перерезают логистику противника, добавил он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что военнослужащие 144-й бригады ВСУ пытаются сбежать с позиций в Гуляйполе.

Военкор Александр Коц отметил, что ВСУ «проспали» новый прорыв российской армии на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.