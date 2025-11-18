Глава киевского режима Владимир Зеленский собирался зарегистрировать товарный знак Zelenskyy в Канаде, но получил отказ, сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
Фамилия, имя и отчество, которые указаны в материалах, полностью совпадают с его данными. Кроме того, в документах присутствует ссылка на официальную интернет-страницу офиса Зеленского. При этом ресурс представлен как домашний сайт заявителя.
С помощью торговой марки Zelenskyy планировалось оказывать различные услуги, включая консультации по астрологии и психологии. Также речь шла об услугах в сфере азартных игр, помощи в надевании кимоно и проведении похоронных церемоний.
Причиной отказа в регистрации стал тот факт, что в документы не были внесены своевременно необходимые правки.
Напомним, в апреле стало известно, что Зеленский приобрёл 51 процент акций компании Northam Platinum, которая занимается в ЮАР добычей платины и других драгоценных металлов. За ценные бумаги глава киевского режима отдал $1,6 млрд.