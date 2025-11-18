Ричмонд
Битва Казахстан — Узбекистан: прямая трансляция четырёх боёв за финал Кубка мира по боксу

Сегодня, 18 ноября, состоятся полуфинальные бои этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

В этот день на ринг выйдут четыре представителя Казахстана: двое выступят в дневной сессии, которая начнётся в 13:30 по времени Астаны, ещё двое — в вечерней, стартующей в 17:30. Прямая трансляция будет доступна по ссылке ближе к началу поединков.
Дневная сессия (13:30).

Свыше 80 кг (женщины): Асель Токтасын vs Олтина Сотимбоева (Узбекистан).

80 кг (мужчины): Санжарали Бегалиев vs Оладимеджи Шитту (Англия).

Вечерняя сессия (17:30).

80 кг (женщины): Диана Магауяева vs Агата Качмарска (Польша).

90+ кг (мужчины): Даниял Сапарбай vs Нарендер (Индия).

Кто представляет Казахстан на турнире

В Кубке мира-2025 участвуют восемь мужчин и пять женщин из Казахстана. Полный состав национальной сборной доступен здесь.

Ранее в Казахстанской федерации бокса объяснили критерии формирования состава на финал Кубка мира. С полным списком участников от World Boxing можно ознакомиться по этой ссылке.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября в Нью-Дели.