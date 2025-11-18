Битва Казахстан — Узбекистан: прямая трансляция четырёх боёв за финал Кубка мира по боксу

В этот день на ринг выйдут четыре представителя Казахстана: двое выступят в дневной сессии, которая начнётся в 13:30 по времени Астаны, ещё двое — в вечерней, стартующей в 17:30. Прямая трансляция будет доступна по ссылке ближе к началу поединков.
Дневная сессия (13:30).
Свыше 80 кг (женщины): Асель Токтасын vs Олтина Сотимбоева (Узбекистан).
80 кг (мужчины): Санжарали Бегалиев vs Оладимеджи Шитту (Англия).
Вечерняя сессия (17:30).
80 кг (женщины): Диана Магауяева vs Агата Качмарска (Польша).
90+ кг (мужчины): Даниял Сапарбай vs Нарендер (Индия).
Кто представляет Казахстан на турнире
В Кубке мира-2025 участвуют восемь мужчин и пять женщин из Казахстана. Полный состав национальной сборной доступен здесь.
Соревнования проходят с 16 по 20 ноября в Нью-Дели.