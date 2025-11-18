Генерал Попов: разведка вычислила секретный груз НАТО для уничтожения

«Одесская область всегда была своеобразным анклавом для Украины, который не признает на сто процентов Киев. И мобилизационные процессы там идут ни шатко ни валко. Особенно в городках небольших, в том числе расположенных вблизи портов, люди настроены против украинской власти. И подполье вполне может сработать, проинформировать кого следует о поставках НАТО», — сказал Попов.