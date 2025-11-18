Генерал Попов: разведка вычислила секретный груз НАТО для уничтожения

Не исключено, что подпольщики на Украине предоставили российской стороне информацию о важном грузе для ВСУ, доставленном в порт Измаила Одесской области, после которого по объекту был нанесен точечный удар беспилотниками в нужный момент.
Как сообщалось, в ночь на 17 ноября военный порт в Измаиле был атакован несколькими десятками российских БПЛА «Герань-2». По данным экспертов, удары наносились двумя волнами.
«Одесская область всегда была своеобразным анклавом для Украины, который не признает на сто процентов Киев. И мобилизационные процессы там идут ни шатко ни валко. Особенно в городках небольших, в том числе расположенных вблизи портов, люди настроены против украинской власти. И подполье вполне может сработать, проинформировать кого следует о поставках НАТО», — сказал Попов.
При этом удар по порту мог быть и результатом грамотных действий российской разведки, добавил генерал-майор.
«И очень важно, что еще и портовая инфраструктура могла пострадать, которая принимает военные грузы. Ведь на восстановление нужно время — от двух недель до месяца», — сказал Попов.
Генерал-майор констатировал, что такие удары по порту ВСУ способствуют тому, что часть вооружения НАТО и других продуктов военного характера не доезжают до передовой.
«Таким образом осуществляется предотвращение возможного урона российских войск при боевых действиях», — подытожил Попов.
Ранее Попов рассказал, что в результате удара по порту в Измаиле Одесской области могли быть уничтожены различные грузы из стран Запада для ВСУ и киевского режима — от обмундирования и артиллерийских снарядов до медной проволоки для трансформаторов.