Тайный ритуал: психиатр разобрал обезглавливание ребенка матерью в Балашихе

«С таким диагнозом она не могла и не должна была воспитывать ребенка. У меня огромное количество вопросов к опеке. Наркоманка с параноидной шизофренией, с обострениями, со странным поведением, которая из Пензы сбежала в Москву», — подчеркнул Шуров.