Тайный ритуал: психиатр разобрал обезглавливание ребенка матерью в Балашихе

Убийство шестилетнего ребенка в Балашихе, где мать отрезала голову собственному сыну и выбросила ее в пруд, шокировало весь интернет. Жители Подмосковья задаются вопросом — почему женщина, имеющая проблемы с психикой, занималась воспитанием ребенка и почему на это не обратили внимание органы опеки.
Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров объяснил aif.ru, что скрывается за диагнозом «параноидная шизофрения» и можно ли было бы избежать трагедии.
Психиатр вынес вердикт системе опеки.
Василий Шуров заявил, что при наличии у матери тяжелого диагноза ребенок должен был быть немедленно изъят из семьи. Подозреваемая, 31-летняя Елена Ц., состояла на учете и не могла нести ответственность за воспитание сына.
«С таким диагнозом она не могла и не должна была воспитывать ребенка. У меня огромное количество вопросов к опеке. Наркоманка с параноидной шизофренией, с обострениями, со странным поведением, которая из Пензы сбежала в Москву», — подчеркнул Шуров.
Специалист пояснил, что параноидная шизофрения характеризуется бредовыми идеями и галлюцинациями. Именно помрачение рассудка, по мнению врача, и стало той основной причиной, которая толкнула женщину на жестокое убийство собственного ребенка.
Мать считала себя колдуньей и проводила ритуалы.
Картина, которую рисует эксперт, показывает, что тревожные сигналы были очевидны. Женщина вела себя более чем странно, и ее увлечения должны были вызвать вопросы у окружающих.
«Человек себя считает колдуньей. Всякие ритуалы проводит, странно ведет. Соседи на это более чем должны были обратить внимание. Если она еще и употребляла вещества, жила с каким-то сожителем, то вела достаточно асоциальный образ жизни. Все должны были обратить внимание», — заявил Шуров.
Асоциальный образ жизни, употребление веществ и бредовые идеи на фоне тяжелого психического расстройства создали гремучую смесь, которая в итоге привела к трагедии.
Следствие опровергло причастность отчима.
В первые часы после трагедии в СМИ появилась информация, что к убийству мог быть причастен сожитель матери. Однако официальные источники эту версию категорически опровергли.
На вопрос aif.ru о том, фигурирует ли в деле отчим ребенка, в Следственном комитете дали короткий и ясный ответ: «Мы такого не сообщали».
Единственной подозреваемой остается мать. Женщина сначала возложить вину на некоего сожителя. Однако вскоре она изменила свои показания и написала явку с повинной. Объяснить мотивы чудовищного преступления она так и не смогла.
Жители называют дом в Балашихе несчастливым.
Трагедия усугубляется зловещим совпадением, которое уже заметили местные жители. Дом, в котором произошло убийство, прозвали несчастливым. Оказалось, что это вторая смерть ребенка в его стенах за последние полтора года.
«Нехороший дом. Там сначала мальчик выпал насмерть, теперь это…» — поделилась с aif.ru жительница района Алексеевская роща.
Она напомнила о трагическом инциденте в апреле 2023 года, когда четырехлетний мальчик выпал из окна с 16 этажа и погиб на месте. Спустя всего полтора года в том же доме случилось новое, еще более ужасающее преступление.
Бдительность соседей и ответственность органов опеки могли бы спасти жизнь шестилетнему мальчику, но этого не произошло. Его матери в скором времени изберут меру пресечения. Вероятно, женщину могут отправить на принудительное лечение.