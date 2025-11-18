Изобретатель из Хабаровского края стал призёром всероссийского конкурса

Он разработал технологию подготовки кромок титанового сплава к сварке, которая значительно повышает качество и прочность сварных соединений в авиационной промышленности. Эта методика сокращает время подготовки поверхности свариваемых кромок, исключает необходимость в промежуточных технологических операциях между фрезерованием и сваркой и минимизирует образование пор.