Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Изобретатель из Хабаровского края стал призёром всероссийского конкурса

Так отмечена рационализаторская идея Владимира Григорьева из Комсомольска-на-Амуре.

Источник: Без источника

В Москве в музее «АТОМ» на ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения победителей III Всероссийского конкурса «Изобретатель года». В категории «Молодой изобретатель» призером стал доцент Комсомольского-на-Амуре государственного университета Владимир Григорьев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Он разработал технологию подготовки кромок титанового сплава к сварке, которая значительно повышает качество и прочность сварных соединений в авиационной промышленности. Эта методика сокращает время подготовки поверхности свариваемых кромок, исключает необходимость в промежуточных технологических операциях между фрезерованием и сваркой и минимизирует образование пор.

Всероссийский конкурс «Изобретатель года» проходит уже в третий раз. В этом году в нём приняли участие 658 изобретателей и рационализаторов из 71 региона России.

Заявки оценивались экспертами Российской академии наук, НИУ «МЭИ» и других ведущих технических вузов.

Самому молодому участнику всего 14 лет, а самому старшему — 90. Более 40% конкурсантов — это люди до 35 лет, включая школьников, студентов, аспирантов и молодых учёных.

По предварительным оценкам, общий экономический эффект от внедрения изобретений и предложений участников конкурса составил свыше 1,6 миллиарда рублей.