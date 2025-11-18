Изобретатель из Хабаровского края стал призёром всероссийского конкурса

В Москве в музее «АТОМ» на ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения победителей III Всероссийского конкурса «Изобретатель года». В категории «Молодой изобретатель» призером стал доцент Комсомольского-на-Амуре государственного университета Владимир Григорьев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Он разработал технологию подготовки кромок титанового сплава к сварке, которая значительно повышает качество и прочность сварных соединений в авиационной промышленности. Эта методика сокращает время подготовки поверхности свариваемых кромок, исключает необходимость в промежуточных технологических операциях между фрезерованием и сваркой и минимизирует образование пор.
Всероссийский конкурс «Изобретатель года» проходит уже в третий раз. В этом году в нём приняли участие 658 изобретателей и рационализаторов из 71 региона России.
Заявки оценивались экспертами Российской академии наук, НИУ «МЭИ» и других ведущих технических вузов.
Самому молодому участнику всего 14 лет, а самому старшему — 90. Более 40% конкурсантов — это люди до 35 лет, включая школьников, студентов, аспирантов и молодых учёных.
По предварительным оценкам, общий экономический эффект от внедрения изобретений и предложений участников конкурса составил свыше 1,6 миллиарда рублей.