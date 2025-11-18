В Тункинском нацпарке повысили плату за посещение

С 17 ноября 2025 года для туристов, не проживающих в населенных пунктах на территории национального парка «Тункинский», повысилась плата за посещение. Согласно приказу директора парка, стоимость составит 250 рублей за один визит.
При этом утвержден расширенный перечень людей, имеющих право на бесплатное посещение. В него вошли:
— инвалиды и сопровождающие их лица.
— дети дошкольного и школьного возраста.
— пенсионеры.
— ветераны боевых действий и участники ВОВ.
— многодетные родители с несовершеннолетними детьми.
— волонтеры во время проведения волонтерских смен.
— сотрудники особо охраняемых природных территорий.
— Информация о новых правилах посещения будет размещена на официальном сайте парка и на информационных стендах на территории, — сообщили в администрации нацпарка.
Отметим, стоимость не поднималась с 2022 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области ввели ограничения на трудовую деятельность для иностранцев.