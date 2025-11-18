Сийярто: Слова Зеленского о нефти из России — атака на суверенитет Венгрии

8 ноября венгерский премьер уже говорил, что Соединенные Штаты сделают для его страны исключение из санкций на импортируемую из России нефть. Также политики договорились об отмене санкций в отношении атомной электростанции «Пакш». Исключение для нее должно было закончиться в декабре.