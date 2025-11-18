Сийярто: Слова Зеленского о нефти из России — атака на суверенитет Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский выполнит свое обещание добиться прекращения поставок российской нефти в Венгрию, Будапешт будет расценивать это как «атаку на венгерский суверенитет».
Сийярто подчеркнул, что Венгрия считает подобные действия, как словесные, так и имеющие практические последствия, «неприемлемыми». Он добавил, что Венгрия регулярно подвергается нападкам со стороны Киева и Брюсселя, цель которых — втянуть страну в конфликт, чего действующее венгерское правительство избегает.
Венгерский министр напомнил, что ранее США ввели санкции против российских поставщиков энергоносителей, включая «Лукойл», который поставляет нефть в Венгрию. После обращения премьер-министра Виктора Орбана США полностью освободили Венгрию от этих ограничений, учитывая ее географическое положение и отсутствие собственного выхода к морю.
Сийярто также упомянул инцидент в августе, когда Венгрия и Словакия временно прекращали получение российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за атак украинских дронов. Тогда он назвал эти удары «фактически атаками на суверенитет Венгрии», передает РИА Новости.
10 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не столкнется с санкциями на поставляемую из России нефть до тех пор, пока он возглавляет страну, а Дональд Трамп — Соединенные Штаты.
8 ноября венгерский премьер уже говорил, что Соединенные Штаты сделают для его страны исключение из санкций на импортируемую из России нефть. Также политики договорились об отмене санкций в отношении атомной электростанции «Пакш». Исключение для нее должно было закончиться в декабре.