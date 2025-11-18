Онищенко предостерег от приема антибиотиков при гриппе

«Не надо никаких антибиотиков принимать просто так, потому что антибиотики против вируса не работают, вирус их не боится. Антибиотики назначаются только тогда, когда человек перенес заболевание или заболел, чтобы не было осложнений инфекционного порядка, связанных с тем, что на втором этапе вступают микробы, возникает всякого рода пневмония», — сказал Онищенко.