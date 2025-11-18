Стала известна причина гримасы у найденного под Курском боевика ВСУ

Источник в силовых структурах объяснил aif.ru, почему на лице мертвого боевика ВСУ, тело которого нашли в Курской области, застыла гримаса удивления.
Собеседник издания отметил, что этот боевик мог служить в львовской 80 одшбр, которая славилась расстрелами мирных.
«Скорее всего, он сгорел в танке или ББМ в мучениях и криках. Единственное, чему он мог удивиться перед смертью, так это внезапному прилету. А если учитывать то, что тело нашли по частям, есть немалая вероятность, что рванул боекомплект и машину размотало на части вместе с экипажем», — рассказал источник.
В Курской области подразделения ВС РФ продолжают работу по очистке территорий от следов оккупации ВСУ. В том числе, они убирают тела украинских боевиков, которые были брошены во время бегства.