Российский дрон улетел после одного жеста мирного жителя

По словам военкора, подобные кадры — редкость для оставшихся в городе жителей: гражданский свободно идёт по улице и совершает жест, который в российской армии нередко воспринимают как негласный знак мирного намерения. Отмечается, что для операторов дронов такие движения служат ориентиром при определении угрозы, но сам по себе крестный знак имеет для российских военнослужащих более глубокий смысл.