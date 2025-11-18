Российский беспилотник, проводивший наблюдение в районе Гришино севернее Красноармейска, зафиксировал человека, который перекрестился, и после этого покинул зону миссии. Эпизод описан военным корреспондентом Евгением Поддубным в его телеграм-канале.
По словам военкора, подобные кадры — редкость для оставшихся в городе жителей: гражданский свободно идёт по улице и совершает жест, который в российской армии нередко воспринимают как негласный знак мирного намерения. Отмечается, что для операторов дронов такие движения служат ориентиром при определении угрозы, но сам по себе крестный знак имеет для российских военнослужащих более глубокий смысл.
Эпизод подчёркивает разницу в поведении сторон: российские подразделения, как отмечается, не ведут боевых действий против гражданского населения. Ранее в зоне спецоперации уже фиксировали случаи, когда мирные жители вступали в бессловесный контакт с операторами беспилотников, оказавшись в зоне их наблюдения.
До этого сообщалось о другом инциденте под Красноармейском. Пленный боевик украинского Главного управления разведки рассказал, что его сослуживцы открывали огонь по собственным спецназовцам во время их высадки.
