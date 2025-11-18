Telegraph: Украина не получила средства от продажи «Челси» из-за суда Абрамовича

В публикации сообщается, что Абрамович подал судебный иск о прекращении дела, основываясь на том, что в 2016 году официальные лица Джерси лично рекомендовали ему перенести активы на остров и подтвердили законность их происхождения. Значимым достижением бизнесмена стало решение суда Джерси, обязывающее обнародовать переписку между чиновниками острова и британского правительства с его представителями.