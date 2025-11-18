Telegraph: Украина не получила средства от продажи «Челси» из-за суда Абрамовича

Перевод средств от продажи футбольного клуба «Челси» бизнесмена Романа Абрамовича на Украину заблокирован из-за судебного процесса против него на острове Джерси. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
После включения Абрамовича в британский санкционный список 10 марта 2022 года из-за событий на Украине его активы в Великобритании были заморожены. Затем в апреле Королевский суд Джерси заблокировал связанные с ним активы на 7 млрд долларов.
Хотя власти Джерси изначально назвали Абрамовича фигурантом уголовного дела, позднее полиция признала обыски в его собственности незаконными.
В публикации сообщается, что Абрамович подал судебный иск о прекращении дела, основываясь на том, что в 2016 году официальные лица Джерси лично рекомендовали ему перенести активы на остров и подтвердили законность их происхождения. Значимым достижением бизнесмена стало решение суда Джерси, обязывающее обнародовать переписку между чиновниками острова и британского правительства с его представителями.
Как сообщается, суд обязал правительство Джерси компенсировать бизнесмену судебные расходы, назвав «чрезвычайными» действия властей по уничтожению части данных о прошлых контактах с Абрамовичем.
Ранее Reuters писало, что Абрамовичу дали право подать иск против властей острова Джерси.