Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: Украина не получила средства от продажи «Челси» из-за суда Абрамовича

Средства от продажи ФК «Челси» не поступили на Украину из-за судебного процесса Абрамовича на острове Джерси.

Источник: Комсомольская правда

Перевод средств от продажи футбольного клуба «Челси» бизнесмена Романа Абрамовича на Украину заблокирован из-за судебного процесса против него на острове Джерси. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

После включения Абрамовича в британский санкционный список 10 марта 2022 года из-за событий на Украине его активы в Великобритании были заморожены. Затем в апреле Королевский суд Джерси заблокировал связанные с ним активы на 7 млрд долларов.

Хотя власти Джерси изначально назвали Абрамовича фигурантом уголовного дела, позднее полиция признала обыски в его собственности незаконными.

В публикации сообщается, что Абрамович подал судебный иск о прекращении дела, основываясь на том, что в 2016 году официальные лица Джерси лично рекомендовали ему перенести активы на остров и подтвердили законность их происхождения. Значимым достижением бизнесмена стало решение суда Джерси, обязывающее обнародовать переписку между чиновниками острова и британского правительства с его представителями.

Как сообщается, суд обязал правительство Джерси компенсировать бизнесмену судебные расходы, назвав «чрезвычайными» действия властей по уничтожению части данных о прошлых контактах с Абрамовичем.

Ранее Reuters писало, что Абрамовичу дали право подать иск против властей острова Джерси.

Узнать больше по теме
Роман Абрамович: биография, бизнес, личная жизнь, состояние
В истории современного российского бизнеса несколько предпринимателей сыграли особо заметную роль. Один из них — Роман Абрамович, которого еще с конца 90-х называли влиятельным олигархом. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше