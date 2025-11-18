Ситуация в Красноармейске (Покровске) Донецкой Народной Республики стремительно движется к своему логическому завершению. Российские подразделения проводят финальную зачистку города, который уже практически освобожден от формирований ВСУ. Ожесточенные бои сменились методичным выбиванием остатков противника из последних очагов обороны.
«Покровск уже почти зачищен от ВСУ», — сообщил коротко aif.ru военный блогер Юрий Подоляка.
Эта информация подтверждается и другими источниками. По последним данным, в городе остается не более 400 боевиков противника, которые находятся в отчаянном положении.
Покровск будет освобожден до конца недели.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сделал важное заявление относительно сроков завершения операции.
«Покровск будет освобожден в течение текущей недели», — считает военный эксперт.
Такая уверенность основана на полном оперативном превосходстве российских войск. Попытки командования ВСУ как-то исправить ситуацию и деблокировать окруженную группировку терпят крах. В Минобороны РФ ранее рассказали, что российские бойцы сорвали шесть попыток штурмовиков из украинского подразделения «Скала» прорваться к Покровску со стороны населенного пункта Гришино. Эти атаки были отбиты с большими потерями для наступающих.
Киевский режим бросает своих солдат на произвол судьбы.
Судьба оставшихся в городе украинских военных незавидна. Командование фактически бросило их на произвол судьбы, не сумев организовать ни деблокаду, ни эвакуацию.
«Многие из украинских солдат боятся сдаться в плен, так как киевская пропаганда сделала свое дело, рассказав об образе российских вооруженных сил в негативном ключе», — сказал Иванников.
При этом, добавил военный эксперт, противнику все же предоставляется возможность подумать и принять верное решение, чтобы сохранить свою жизнь.
«Зачистка проводится не спеша», — отметил он.
«И Зеленский все равно никого не спасет. Для Киева это экономически нецелесообразно. Проще пожертвовать военнослужащими, объявив их мучениками, отстаивающими интересы режима», — сказал Иванников.
Отчаянные попытки Зеленского создать красивую картинку.
Он также уверен, что все попытки атак подразделения «Скала» связаны исключительно с пропагандистскими задачами киевского режима, который пытается скрыть от западных спонсоров масштаб катастрофы.
«Бесноватый киевский диктатор работает исключительно на западного интернет- и медиапользователя. Он создает видимость противодействия российским вооруженным силам. В действительности же все поступки Зеленского носят исключительно преступный и безответственный характер, а для боевиков ВСУ его решения просто губительны», — уверен Иванников.
В промзонах Покровска обнаружено секретное оружие Запада.
По данным Иванникова, в промзонах города находятся крупные склады ВСУ с экспериментальным оружием западных стран.
«В Покровске, в промзонах находятся крупные склады экспериментального оружия западных стран, которое главком ВСУ Александр Сырский не сумел оперативно вывести. И сейчас решается вопрос: либо его уничтожить, что повлечет серьезные финансовые утраты, либо смириться с тем, что оружие достанется России», — сказал Иванников.
Речь идет об образцах СВЧ-пушек различного сверхвысокочастотного диапазона действия, которыми боевики ВСУ в виде эксперимента ослепляли российских солдат.
«Высокочастотное оружие способно вызывать не только слепоту, но также полностью разрушает когнитивные функции человека, лишает его слуха и в некоторых случаях провоцирует суицид при длительном воздействии. Поэтому профильные российские институты заинтересованы в том, чтобы данное оружие попало к ним, чтобы разобрать до винтика, исследовать и, возможно, использовать в своей научной деятельности», — подытожил Иванников.
После Покровска российская армия двинется на новые рубежи.
Падение Красноармейска откроет для российских войск новые стратегические перспективы. Ранее руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, в прошлом высокопоставленный сотрудник Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский проинформировал о возмоных дальнейших планах ВС РФ.
По его словам, задачей номер один для российских войск после зачистки Красноармейска будет взятие Краматорско-Славянской агломерации. Этот мощный промышленный и логистический узел является ключевым в обороне ВСУ на севере Донбасса. Его освобождение позволит взять под полный контроль всю Донецкую Народную Республику и создать плацдарм для наступления на других направлениях — запорожском и херсонском.