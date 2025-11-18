Супероружие НАТО ударит по ВСУ: армия РФ захватит тайные склады в Покровске

«Высокочастотное оружие способно вызывать не только слепоту, но также полностью разрушает когнитивные функции человека, лишает его слуха и в некоторых случаях провоцирует суицид при длительном воздействии. Поэтому профильные российские институты заинтересованы в том, чтобы данное оружие попало к ним, чтобы разобрать до винтика, исследовать и, возможно, использовать в своей научной деятельности», — подытожил Иванников.