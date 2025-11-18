Финны пожаловались на посторонние голоса во время звонков в Россию

Некоторые жители Финляндии, звонившие в Россию, сообщили о появлении посторонних голосов на линии. Как передает издание Yle, обеспокоенные финны рассказали о случаях, когда во время разговора слышали незнакомые мужские голоса, задающие вопросы на русском языке.
Одна из жительниц Хельсинки, находясь в восточной части Финляндии, звонила своей бабушке в Петрозаводск. Во время разговора она отчетливо услышала мужской голос, спросивший: «Кто там?». Повторный звонок также сопровождался наличием постороннего голоса. Аналогичный инцидент произошел с жительницей Йоэнсуу, звонившей матери в Выборг.
Руководитель службы безопасности финской компании Elisa Яакко Валлениус считает, что причиной появления посторонних голосов, скорее всего, является ситуация «на российской стороне». Он подчеркнул, что финские власти и операторы связи не обладают технической возможностью для перехвата или внедрения в телефонные разговоры, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на севере Финляндии в 100 километрах от границы с РФ начались военные учения с участием двух тысяч солдат и 500 единиц техники.