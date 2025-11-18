Ричмонд
Игнатов: получив деньги от Диброва, шантажисты не успокоились бы

Выплата требуемой суммы шантажистов не уберегла бы Диброва от появления в публичном пространстве скандального видео, считает криминалист Игнатов. Преступники бы перепродали компромат.

Источник: Аргументы и факты

Скандальное видео телеведущего Дмитрия Диброва шантажисты слили бы в Сеть или СМИ, даже если бы он заплатил требуемый выкуп, считает криминалист Михаил Игнатов.

Ранее Дибров объяснил, что скандальные кадры оказались в публичном доступе, потому что он отказался платить шантажистам. В беседе с aif.ru криминалист оценил решение телеведущего.

«Может быть, это и правильно. Шантажисты, получив деньги, на этом не успокаиваются. Они кому-нибудь все равно это видео продадут, даже если им заплатили выкуп. Им кажется мало полученной суммы, и они потом за хорошие деньги передают компромат», — объяснил эксперт.

По мнению Игнатова, Диброву при попытке шантажа стоило обратиться в полицию. Специалисты бы разработали операцию и задержали преступников.