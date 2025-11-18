Игнатов: получив деньги от Диброва, шантажисты не успокоились бы

«Может быть, это и правильно. Шантажисты, получив деньги, на этом не успокаиваются. Они кому-нибудь все равно это видео продадут, даже если им заплатили выкуп. Им кажется мало полученной суммы, и они потом за хорошие деньги передают компромат», — объяснил эксперт.