Игнатов: получив деньги от Диброва, шантажисты не успокоились бы

Скандальное видео телеведущего Дмитрия Диброва шантажисты слили бы в Сеть или СМИ, даже если бы он заплатил требуемый выкуп, считает криминалист Михаил Игнатов.
Ранее Дибров объяснил, что скандальные кадры оказались в публичном доступе, потому что он отказался платить шантажистам. В беседе с aif.ru криминалист оценил решение телеведущего.
«Может быть, это и правильно. Шантажисты, получив деньги, на этом не успокаиваются. Они кому-нибудь все равно это видео продадут, даже если им заплатили выкуп. Им кажется мало полученной суммы, и они потом за хорошие деньги передают компромат», — объяснил эксперт.
По мнению Игнатова, Диброву при попытке шантажа стоило обратиться в полицию. Специалисты бы разработали операцию и задержали преступников.