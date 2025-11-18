Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области 25 тысяч человек узнали о будущей пенсии

Уведомления были направлены мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Более 25 тысяч жителей Иркутской области получили уведомления о размере своей будущей пенсии. Сообщения поступили в личные кабинеты на портале госуслуг. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Отделении Социального Фонда России.

Уведомления были направлены мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет. В них указана информация о страховом стаже, количестве пенсионных коэффициентов, размере пенсии на текущий момент и наличии пенсионных накоплений.

— Такая рассылка проводится раз в три года и помогает людям заранее оценить свои пенсионные права и проверить корректность данных, — пояснил управляющий региональным Отделением Соцфонда Алексей Макаров.

При обнаружении неточностей в информации можно подать заявление о корректировке данных через портал госуслуг или обратиться в клиентскую службу Социального фонда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что рекордный урожай овощей собрали в Приангарье.