В Иркутской области 25 тысяч человек узнали о будущей пенсии

Более 25 тысяч жителей Иркутской области получили уведомления о размере своей будущей пенсии. Сообщения поступили в личные кабинеты на портале госуслуг. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Отделении Социального Фонда России.
Уведомления были направлены мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет. В них указана информация о страховом стаже, количестве пенсионных коэффициентов, размере пенсии на текущий момент и наличии пенсионных накоплений.
— Такая рассылка проводится раз в три года и помогает людям заранее оценить свои пенсионные права и проверить корректность данных, — пояснил управляющий региональным Отделением Соцфонда Алексей Макаров.
При обнаружении неточностей в информации можно подать заявление о корректировке данных через портал госуслуг или обратиться в клиентскую службу Социального фонда.
