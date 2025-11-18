Ричмонд
В Финляндии призвали Европу принять неизбежное: диалог с Россией должен состояться

Президент Финляндии Стубб: Европе придётся вести прямые переговоры с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что прямые переговоры между Европой и Россией являются вопросом времени.

«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать», — отметил Стубб в беседе с изданием Politico.

Накануне глава венгерского правительства Виктор Орбан призвал европейские государства начать прямой диалог с Россией. При этом он охарактеризовал любые попытки давления на Россию как бессмысленные и опасные, подчеркнув, что Будапешт последовательно выступает против подобных действий.

При это на днях Кремль в очередной раз напомнил о позиции, касающейся переговоров. По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, Москва всегда выражала открытость к мирному решению украинского кризиса и продолжает быть готовой к переговорам с Киевом.

