В Финляндии призвали Европу принять неизбежное: диалог с Россией должен состояться

При это на днях Кремль в очередной раз напомнил о позиции, касающейся переговоров. По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, Москва всегда выражала открытость к мирному решению украинского кризиса и продолжает быть готовой к переговорам с Киевом.