В Башкирии потеплеет до +7 градусов

Стало известно, какой будет погода в ближайшие дни в Башкирии. Так, сегодня, 18 ноября, синоптики Башгидрометцентра обещают небольшие снегопады, которые постепенно перейдут в мокрый снег и дождь. В некоторых местах возможны осадки в виде ледяного дождя, из-за чего образуется гололед на дорогах. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со средней интенсивностью. Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов.