В Башкирии потеплеет до +7 градусов

Стало известно, какой будет погода в ближайшие дни в Башкирии. Так, сегодня, 18 ноября, синоптики Башгидрометцентра обещают небольшие снегопады, которые постепенно перейдут в мокрый снег и дождь. В некоторых местах возможны осадки в виде ледяного дождя, из-за чего образуется гололед на дорогах. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со средней интенсивностью. Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов.
В среду, 19 ноября, в ночное время местами ожидаются слабые дожди, а в восточных районах — осадки со снегом. Днем практически на всей территории пройдут дожди. Направление ветра изменится с южного на западное, его интенсивность будет умеренной, однако в некоторых районах возможны сильные порывы. Ночью столбики термометров покажут от −2 до +3 градусов, днем температура повысится до +2…+7 градусов.
На следующий день, 20 ноября, местами пройдут небольшие дожди, которые будут переходить в мокрый снег. В южных районах осадки могут быть более интенсивными. Ветер сохранит западное направление с умеренной силой. Ночные температуры составят от −3 до +2 градусов, дневные — от −1 до +4 градусов.
