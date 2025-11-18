Ричмонд
Рогов: ВС РФ окружают Гуляйполе, штурма «в лоб» нет

ВСУ превратили Гуляйполе в сплошной укрепрайон, заявил Рогов. Военные РФ ведут наступление.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные окружают Гуляйполе в Запорожской области, но не атакуют «в лоб», заявил aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ оказались в «огневом мешке» в Гуляйполе.

«Пока об этом рано говорить. Наши военные окружают Гуляйполе большим кольцом, нет атаки в лоб. Это сбережет жизни наших ребят. Гуляйполе, по сути, превращено в один сплошной укрепрайон, боевики Зеленского уже набили руку на этом, превращая мирные города в военные объекты», — сказал Рогов.

Он отметил, что бойцы ВС РФ перерезают логистику ВСУ между Гуляйполем и другими населенными пунктами.

«Освобождение населенного пункта Гай в Днепропетровской области — это большой шаг к перерезанию трассы Покровское — Гуляйполе. По сути, освобождение Равнополья, Сладково, Яблоково и других сел — это шаги к этой трассе. На многих участках наши военные могут не только артиллерией, РСЗО и дронами, но и даже стрелковым оружием перевязать эту линию, не дать противнику перебросить живую силу, технику или боеприпасы», — пояснил собеседник aif.ru.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ перебросили резервы под Гуляйполе из-за активного продвижения ВС РФ.