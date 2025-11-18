Невозможно догадаться: кто из звезд сделал незаметную и качественную пластику

Каждая вторая актриса обращается к косметологам и хирургам, чтобы улучшить свою внешность, но далеко не все признаются, что красивый нос, тонкая талия и объемные губы — результат работы профессионалов, а не только заслуга генов. Знаменитости часто утверждают, что никогда не делали операций и инъекций. Пластический хирург Мария Хайдар изучила снимки селебрити и рассказала «Вечерней Москве», кто на самом деле не признается в хирургических вмешательствах.
Техники пластических операций постоянно совершенствуются, и в некоторых случаях распознать следы эстетических манипуляций могут только профессионалы. Малоинвазивные методики и применение эндоскопического оборудования делают операции малотравматичными, с едва заметными кожными проколами и быстрым периодом реабилитации. Продлить себе молодость на 10−15 лет сегодня можно практически бесследно, не «выпадая» надолго из жизни.
Эмма Стоун.
Многие поклонники звезды отметили, что на премьере фильма «Эддингтон» 36-летняя актриса выглядела слишком свежо для своего возраста, но при этом очень естественно. Такой эффект с большой долей вероятности является результатом пластических вмешательств. Актриса могла прибегнуть к верхней блефаропластике в сочетании с лобно-височным лифтингом. Эти процедуры делаются через небольшие доступы, поэтому швы со временем становятся едва заметными. Существенную роль в этом также сыграла природная натуральность Стоун. На свежих фото видно, что у актрисы «ушел» избыток кожи верхних век, ее глаза стали более открытыми, а внешние концы бровей приподнялись. Контур лица восстановился, он стал более четким и подтянутым. Пухлые губы, которые обычно придают свежесть лицу, — результат введения филлеров.
Кэтт Сэдлер.
Телеведущая Кэтт Сэдлер долго избегала пластических операций, но ближе к 50 годам все-таки решилась на хирургическое вмешательство. Чтобы результат был максимально эффективным, она комплексно подтянула лицо и шею, а также сделала блефаропластику.
Позже она призналась, что стремилась к максимально естественному результату, чтобы ее лицо не превратилось в обездвиженную натянутую маску. Такие запросы сформировали новую тенденцию в современной эстетической медицине. Сегодняшние пациенты и специалисты предпочитают естественность: люди хотят выглядеть помолодевшими, но быть при этом узнаваемыми. Современная мода ценит мягкие изменения и сохранение мимики.
Судя по фото Сэндлер, хирургу удалось достичь желаемого результата за счет щадящих техник, работы с глубокими структурами и объемом, индивидуального планирования и сочетания хирургии с нехирургическими методами — все это предотвращает «эффект маски».
Меган Трейнор.
Певица Меган Трейнор честно призналась, что после рождения ребенка сделала себе грудь, которая, по словам звезды, во время беременности и кормления то увеличивалась, то уменьшалась. Затем девушка похудела, и ее бюст потерял форму.
Многие женщины после родов сталкиваются с аналогичными проблемами, и Меган не стала исключением. Маммопластика после беременности является распространенной и эффективной процедурой при правильном планировании. Так, например, если грудное вскармливание меняет форму бюста, то операция может восстановить и улучшить ее внешний вид, однако в этом вопросе важно выбрать подходящий для операции момент и метод. Лучше подождать минимум 6−12 месяцев после завершения грудного вскармливания и возвращения массы тела к стабильной — ткани должны прийти в норму. Если планируется еще одна беременность, целесообразно отложить операцию: повторные изменения могут ухудшить результат.
Кайли Дженнер.
В этом году Кайли публично подтвердила, что делала коррекцию груди. Визуальные признаки указывают на характерный контур, типичный для круглых имплантов. Но это далеко не единственное пластическое вмешательство Дженнер. Судя по ранним фото, изменился и ее нос, а профиль стал более вытянутым.
Вероятна и верхняя блефаропластика — веки стали меньше нависать. Частым дополнением к этой операции является лобно-височный лифтинг, который приподнимает брови и разглаживает лоб, создавая визуальную гармонию в верхней трети лица. Хирургические изменения также коснулись и фигуры Кайли. Возможно, была применена липосакция спины, боков, талии и живота с перераспределением жира в ягодицы.
Джейн Фонда.
В начале своей карьеры бывшая модель решила установить грудные импланты, которые удалила через несколько лет. Затем дважды она делала полную подтяжку лица — в 40 и в 70 лет.
Звезда «Грейс и Фрэнки» также призналась, что делала подтяжку подбородка и блефаропластику. Судя по результату, Фонду можно считать поклонницей «тонкой пластической хирургии», когда лицо молодеет, но сохраняются естественные мимические морщины.
Тонкая блефаропластика — деликатная коррекция возрастных или наследственных изменений при сохранении естественного контура глаз. Можно убрать излишки кожи и жировые «мешки», разгладить морщины и освежить взгляд, минимизируя рубцы и риск перетяжки века. Бесспорными преимуществами тонкой техники являются минимальные рубцы, более короткий реабилитационный период, сохранение естественной анатомии и подвижности века, меньший риск перерастяжения и «пустых» глаз.
В индустрии красоты новый тренд — инъекции липолитиков. Россиянки все чаще стали прибегать к препарату, расщепляющему жировые отложения. «Вечерняя Москва» узнала, насколько такие инъекции безопасны и можно ли их делать в домашних условиях.