Невозможно догадаться: кто из звезд сделал незаметную и качественную пластику

Многие поклонники звезды отметили, что на премьере фильма «Эддингтон» 36-летняя актриса выглядела слишком свежо для своего возраста, но при этом очень естественно. Такой эффект с большой долей вероятности является результатом пластических вмешательств. Актриса могла прибегнуть к верхней блефаропластике в сочетании с лобно-височным лифтингом. Эти процедуры делаются через небольшие доступы, поэтому швы со временем становятся едва заметными. Существенную роль в этом также сыграла природная натуральность Стоун. На свежих фото видно, что у актрисы «ушел» избыток кожи верхних век, ее глаза стали более открытыми, а внешние концы бровей приподнялись. Контур лица восстановился, он стал более четким и подтянутым. Пухлые губы, которые обычно придают свежесть лицу, — результат введения филлеров.