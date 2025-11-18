Ситуация на запорожском направлении стремительно обостряется. По данным источников, украинская армия предпринимает отчаянные попытки стабилизировать линию фронта в районе Гуляйполя, которая близка к полному коллапсу.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал aif.ru о ситуации на этом направлении.
Украинские резервы прибывают на убой.
Рогов заявил, что противник перенаправляет резервы к Гуляйполю, чтобы задержать российских военных. Информация о переброске резервов подтверждает, что киевский режим осознает всю серьезность угрозы.
«Буквально сегодня поступила информация, что ВСУ перебросили резервы в район Гуляйполя. Они пытаются остановить или хотя бы замедлить темпы наступления русской армии», — сказал aif.ru Рогов.
Однако эти меры носят запоздалый характер. Продвижение российских подразделений продолжается, и прибывающие подкрепления ВСУ часто попадают под точные удары российских войск, не успев даже занять оборонительные позиции.
Кроме того, поступают сообщения о бегстве противника. Так, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что военнослужащие 144-й бригады ВСУ пытаются сбежать с позиций в Гуляйполе.
Фронт ВСУ близок к полному обрушению.
Рогов не сомневается, что украинская оборона в этом районе доживает последние дни.
«Наши военные освободили девять населенных пунктов на участке в районе Гуляйполя. С каждым днем их количество увеличивается. По сути, если фронт ВСУ не обвалился, то уже близок к этому», — отметил он.
Приближающееся обрушение вызывает откровенную панику в политической среде Киева.
«От киевских властей уже звучала масса заявлений, что надо в срочном порядке что-то менять, выстраивать оборону и пытаться удержать фронт», — подчеркнул Рогов.
Русская армия избегает лобовых атак.
В отличие от тактики ВСУ, известной своими неэффективными лобовыми атаками, российское командование поступает более выверенно. Российские военные окружают Гуляйполе, не ввязываясь в затяжные и кровопролитные уличные бои.
«Пока об “огневом мешке” рано говорить. Наши военные окружают Гуляйполе большим кольцом, нет атаки в лоб. Это сбережет жизни наших ребят. Гуляйполе, по сути, превращено в один сплошной укрепрайон, боевики Зеленского уже набили руку на этом, превращая мирные города в военные объекты», — пояснил Рогов.
Такой подход позволяет минимизировать потери среди личного состава ВС РФ, одновременно создавая для противника условия «огневого мешка», о котором ранее заявлял советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Ключевая цель — перерезать логистические артерии ВСУ.
Успех российской операции в Гуляйполе под будет зависеть не только от освобождения соседних населенных пунктов, но и от уничтожения системы снабжения противника.
«Освобождение населенного пункта Гай в Днепропетровской области — это большой шаг к перерезанию трассы Покровское — Гуляйполе. По сути, освобождение Равнополья, Сладково, Яблоково и других сел — это шаги к этой трассе. На многих участках наши военные могут не только артиллерией, РСЗО и дронами, но и даже стрелковым оружием перевязать эту линию, не дать противнику перебросить живую силу, технику или боеприпасы», — пояснил Рогов.
Это означает, что группировка ВСУ в Гуляйполе и прилегающих районах окажется в оперативном окружении. Лишенные подвоза боеприпасов, горючего и продовольствия, украинские части обречены на быстрое падение и последующую капитуляцию или бегство.