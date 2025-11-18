Тайный приказ Зеленского: в котел Гуляйполя брошены особые силы ВСУ

«Освобождение населенного пункта Гай в Днепропетровской области — это большой шаг к перерезанию трассы Покровское — Гуляйполе. По сути, освобождение Равнополья, Сладково, Яблоково и других сел — это шаги к этой трассе. На многих участках наши военные могут не только артиллерией, РСЗО и дронами, но и даже стрелковым оружием перевязать эту линию, не дать противнику перебросить живую силу, технику или боеприпасы», — пояснил Рогов.