Тайный приказ Зеленского: в котел Гуляйполя брошены особые силы ВСУ

Российские военные успешно продвигаются в районе Гуляйполя. Рогов рассказал, как складывается обстановка на этом направлении в Запорожье.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация на запорожском направлении стремительно обостряется. По данным источников, украинская армия предпринимает отчаянные попытки стабилизировать линию фронта в районе Гуляйполя, которая близка к полному коллапсу.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал aif.ru о ситуации на этом направлении.

Украинские резервы прибывают на убой.

Рогов заявил, что противник перенаправляет резервы к Гуляйполю, чтобы задержать российских военных. Информация о переброске резервов подтверждает, что киевский режим осознает всю серьезность угрозы.

«Буквально сегодня поступила информация, что ВСУ перебросили резервы в район Гуляйполя. Они пытаются остановить или хотя бы замедлить темпы наступления русской армии», — сказал aif.ru Рогов.

Однако эти меры носят запоздалый характер. Продвижение российских подразделений продолжается, и прибывающие подкрепления ВСУ часто попадают под точные удары российских войск, не успев даже занять оборонительные позиции.

Кроме того, поступают сообщения о бегстве противника. Так, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что военнослужащие 144-й бригады ВСУ пытаются сбежать с позиций в Гуляйполе.

Фронт ВСУ близок к полному обрушению.

Рогов не сомневается, что украинская оборона в этом районе доживает последние дни.

«Наши военные освободили девять населенных пунктов на участке в районе Гуляйполя. С каждым днем их количество увеличивается. По сути, если фронт ВСУ не обвалился, то уже близок к этому», — отметил он.

Приближающееся обрушение вызывает откровенную панику в политической среде Киева.

«От киевских властей уже звучала масса заявлений, что надо в срочном порядке что-то менять, выстраивать оборону и пытаться удержать фронт», — подчеркнул Рогов.

Русская армия избегает лобовых атак.

В отличие от тактики ВСУ, известной своими неэффективными лобовыми атаками, российское командование поступает более выверенно. Российские военные окружают Гуляйполе, не ввязываясь в затяжные и кровопролитные уличные бои.

«Пока об “огневом мешке” рано говорить. Наши военные окружают Гуляйполе большим кольцом, нет атаки в лоб. Это сбережет жизни наших ребят. Гуляйполе, по сути, превращено в один сплошной укрепрайон, боевики Зеленского уже набили руку на этом, превращая мирные города в военные объекты», — пояснил Рогов.

Такой подход позволяет минимизировать потери среди личного состава ВС РФ, одновременно создавая для противника условия «огневого мешка», о котором ранее заявлял советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Ключевая цель — перерезать логистические артерии ВСУ.

Успех российской операции в Гуляйполе под будет зависеть не только от освобождения соседних населенных пунктов, но и от уничтожения системы снабжения противника.

«Освобождение населенного пункта Гай в Днепропетровской области — это большой шаг к перерезанию трассы Покровское — Гуляйполе. По сути, освобождение Равнополья, Сладково, Яблоково и других сел — это шаги к этой трассе. На многих участках наши военные могут не только артиллерией, РСЗО и дронами, но и даже стрелковым оружием перевязать эту линию, не дать противнику перебросить живую силу, технику или боеприпасы», — пояснил Рогов.

Это означает, что группировка ВСУ в Гуляйполе и прилегающих районах окажется в оперативном окружении. Лишенные подвоза боеприпасов, горючего и продовольствия, украинские части обречены на быстрое падение и последующую капитуляцию или бегство.