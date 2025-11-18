Извержение вулкана Безымянный на Камчатке может начаться в течение 10 дней

Ночью на вулкане отчетливо видны яркое свечение купола и лавинные сходы, что свидетельствует о продолжающемся нагреве и движении магматических масс. Несмотря на отсутствие самого извержения, специалисты считают, что все признаки указывают на высокую вероятность мощного выброса в ближайшие дни.