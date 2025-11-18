Извержение вулкана Безымянный на Камчатке может начаться в течение 10 дней

На Камчатке специалисты фиксируют дальнейшее усиление активности вулкана Безымянный, и, по оценкам вулканологов, мощный взрыв может произойти в течение ближайших полутора недель. Об этом сообщил руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук, подчеркнув, что процессы внутри кратера продолжают развиваться.
По данным наблюдений, на склонах вулкана все чаще происходят сходы горячих обломков, а спутниковые системы фиксируют рост термальной аномалии. В кратере происходит выдавливание лавового материала, который постепенно опускается к основанию вулкана. Подобная динамика, как отмечают ученые, обычно предшествует эксплозивному извержению.
Ночью на вулкане отчетливо видны яркое свечение купола и лавинные сходы, что свидетельствует о продолжающемся нагреве и движении магматических масс. Несмотря на отсутствие самого извержения, специалисты считают, что все признаки указывают на высокую вероятность мощного выброса в ближайшие дни.
Ранее на Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил пепловое облако на высоту около 2,5 километра над уровнем моря.