Пожилой омич украл и съел колбасу на 7,5 тысяч рублей

56-летний житель Омска задержан за кражу мяса и колбасы. В полицию обратился продавец торгового павильона на улице Красный путь в Советском округе города.
Придя на работу, продавец обнаружила разбитое стекло павильона и пропажу колбасы и мясных деликатесов на 7,5 тысяч рублей. Оказалось, что из соседнего павильона с продуктами похищены 12,5 тысяч рублей.
Установить грабителя помогли камеры видеонаблюдения, опознали и преступника. Он уже был судим за кражи. На допросе пожилой мужчина пояснил, что продукты ел, а деньги уже успел потратить.
В павильоны он проникал с помощью кирпича, которым и разбивал стёкла.