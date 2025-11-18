Ричмонд
Пожилой омич украл и съел колбасу на 7,5 тысяч рублей

Раскрыть преступление помогли камеры видеонаблюдения.

Источник: Аргументы и факты

56-летний житель Омска задержан за кражу мяса и колбасы. В полицию обратился продавец торгового павильона на улице Красный путь в Советском округе города.

Придя на работу, продавец обнаружила разбитое стекло павильона и пропажу колбасы и мясных деликатесов на 7,5 тысяч рублей. Оказалось, что из соседнего павильона с продуктами похищены 12,5 тысяч рублей.

Установить грабителя помогли камеры видеонаблюдения, опознали и преступника. Он уже был судим за кражи. На допросе пожилой мужчина пояснил, что продукты ел, а деньги уже успел потратить.

В павильоны он проникал с помощью кирпича, которым и разбивал стёкла.