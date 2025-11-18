В России предложили способ защититься при покупке квартиры на фоне участившихся отмен сделок

Российские риелторы намерены обратиться в Минздрав РФ с предложением разработать унифицированные критерии проведения психолого-психиатрического освидетельствования перед подписанием договора купли-продажи квартиры. Об этом РИА Новости сообщили в Гильдии риелторов Москвы.
Сейчас, отмечают эксперты, у нас нет инструмента, который позволял бы однозначно идентифицировать продавца под влиянием мошенников. Между тем, практика показывает, что почти во всех таких случаях сделки признаются недействительными.
Пока подобного универсального способа освидетельствования нет, риелторы рекомендуют в день подписания договора купли-продажи проводить освидетельствование двумя врачами (психологом и психиатром) в государственных клиниках.
Между тем, в Якутии недавно суд принял решение, которое стало прецедентом. Судья встал на сторону добросовестного покупателя квартиры и отказал пенсионерке Ирине Кириллиной в возвращении жилья, которое она якобы продала под влиянием мошенников.