Россияне смогут измерить скорость интернета через «Госуслуги»: о разработке

На портале «Госуслуг» вскоре появится сервис для самостоятельного измерения скорости интернета. Граждане смогут воспользоваться разработкой уже в декабре. Так пишет газета «Известия», ссылаясь на Минцифры.
В материале утверждается, что сервис будет работать на базе отечественного ПО. Измерительный ресурс станет первым в стране.
В статье отмечается, что россияне смогут измерять скорость интернета прямо с телефона. Кроме того, появится возможность отслеживать время задержки передачи данных.
Россиянам, помимо прочего, напомнили о новых правилах выезда за границу для детей. С января предъявление загранпаспортов станет обязательным. Ранее для поездки в соседние страны (Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Южную Осетию и Киргизию) достаточно было показать свидетельство.