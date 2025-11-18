Хабаровчанин завоевал золото Первенства мира по прыжкам на батуте

— Тимофей Голубенко в финал прошел спокойно, но там ошибся. Я думаю, что просто не справился с нервами — не засчитали элемент. А Михаил Андрейко с небольшой помаркой прошел в финальную стадию, но после сделал все идеально. Поздравляю его с первым первенством мира. Также отмечу, что некоторые спортсмены и тренеры не смогли поехать на турнир из-за неполученных виз, — отметил главный тренер сборной Хабаровского края Александр Коноштаров.