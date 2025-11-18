Хабаровчанин завоевал золото Первенства мира по прыжкам на батуте

Двое спортсменов из Хабаровска, Тимофей Голубенко и Михаил Андрейко, приняли участие в Первенстве мира по прыжкам на батуте. Их выступления прошли в Испании, где соревновались батутисты до 21 года в четырёх дисциплинах. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В сборную России вошли 23 спортсмена, двое из которых представляют Хабаровский край. Тимофей Голубенко дошёл до финала, а Михаил Андрейко завоевал золотую медаль в дисциплине двойного минитрампа. В возрастной группе 13−14 лет он продемонстрировал безупречное исполнение в самой технически сложной программе турнира.
— Тимофей Голубенко в финал прошел спокойно, но там ошибся. Я думаю, что просто не справился с нервами — не засчитали элемент. А Михаил Андрейко с небольшой помаркой прошел в финальную стадию, но после сделал все идеально. Поздравляю его с первым первенством мира. Также отмечу, что некоторые спортсмены и тренеры не смогли поехать на турнир из-за неполученных виз, — отметил главный тренер сборной Хабаровского края Александр Коноштаров.